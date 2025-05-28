نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقال عبد الله الشحات، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا".

عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا

وأضاف الشحات: "الأهلي لو وصل نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل ستتأجل له أي مباراة في الدوري بقرار من رابطة الأندية".

وشدد: "الأهلي والزمالك طلبا من قبل التعاقد معي ولكن الإسماعيلي رفض رحيلي للقطبين".

وواصل: "أسعار اللاعبين مبالغ فيها حاليًا، ولكنها أصبحت عرض وطلب، ولكن سوق الانتقالات يتم دفع فيه أرقام خرافية وجائزة الدوري لاتتخطى ١٠ مليون جنيه على سبيل المثال، لذلك لا بد أن يكون هناك سقف للرواتب".

وتابع: "جماهير الكرة اختلفت عن السنوات الماضية بشكل كبير، وتحولوا إلى السوشيال ميديا".

وشدد: "عمري ماتخيلت أني أرحل عن نادي الإسماعيلي مهما كانت العروض وقيمتها، وأكثر لاعب في الدراويش وقتها مرتبه كان لايتخطى الـ٦٠٠ ألف، ولاعبي الأهلي كانوا يحصلون على مليون جنيه".

وأردف: "تقدمت بشكوى ضد النادي الإسماعيلي ولكن ليس بسبب المستحقات أو الأموال، ولكن ما حدث أني طلبت منهم ٣٠٠ ألف حتى أقوم بعلاج والدي وتمت الموافقة على طلبي من قبل علي غيظ، وبعدها بيوم تقدم باستقالة بسبب هذا الاتفاق".