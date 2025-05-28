نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن اللاعب التونسي أحمد الجفالي، نجم نادي الزمالك، يواصل برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية تمثلت في تمزق بالعضلة الأمامية، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أنه لا يزال موقف الجفالي من اللحاق بنهائي كأس مصر أمام بيراميدز غير محسوم، حيث تسود حالة من الغموض بشأن جاهزيته.

وأشار الغندور، إلى أن موقف الجفالي النهائي يتحدد من المشاركة خلال الأيام القليلة المقبلة بناءً على مدى تطور حالته البدنية والطبية.