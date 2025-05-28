الرياضة

غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز

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غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن اللاعب التونسي أحمد الجفالي، نجم نادي الزمالك، يواصل برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية تمثلت في تمزق بالعضلة الأمامية، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أنه لا يزال موقف الجفالي من اللحاق بنهائي كأس مصر أمام بيراميدز غير محسوم، حيث تسود حالة من الغموض بشأن جاهزيته.

وأشار الغندور، إلى أن موقف الجفالي النهائي يتحدد من المشاركة خلال الأيام القليلة المقبلة بناءً على مدى تطور حالته البدنية والطبية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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