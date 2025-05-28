برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2031

برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2031أعلن نادي برشلونة (بطل الدوري الإسباني للموسم الرياضي الحالي)، تمديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال حتى العام 2031.

وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أن لامين يامال سيكون أحد أهم لاعبي الفريق ووقع على عقد جديد مع النادي لمدة 6 سنوات مقابل مبلغ مالي لم يسبق للاعب تقاضيه في النادي.

وأضاف البيان أن يامال الذي سيكمل عامه الثامن عشر في يوليو المقبل، وقع أيضا على شرط جزائي يلزمه بمبلغ مالي كبير في حال انتقاله من برشلونة إلى أي ناد آخر وأن ذلك يأتي في إطار سياسة النادي في تحصين لاعبيه المميزين وخاصة صغار السن للاستمرار مع الفريق، مشيرا إلى أن اللاعب تأسس في أكاديمية لاماسيا ببرشلونة من فئة البراعم.

وشارك اللاعب في 106 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة، منذ ظهوره الأول مع الفريق في أبريل من العام 2023 كأصغر لاعب في صفوف الفريق وأثبت وجوده كلاعب موهوب لينضم للمنتخب الإسباني الأول ويسهم في فوزه بلقب كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

كما أسهم يامال في فوز برشلونة بثلاثة ألقاب هذا الموسم /الدوري وكأس ملك إسبانيا ولقب السوبر الإسباني/ وبات أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يحقق ثلاثة ألقاب بجانب العديد من الأرقام القياسية، من بينها لقب أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني بتسجيله 18 هدفا مع الفريق في مختلف المسابقات وتقديمه 25 تمريرة حاسمة في فريقه.