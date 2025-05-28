الزمالك ينهي اتفاقه مع كليمان مزيزي.. وينتظر رد يانج أفريكانز

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك أنهوا اتفاقهم مع كليمان مزيزي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة.

الزمالك ينهي اتفاقه مع كليمان مزيزي

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الزمالك تقدم بعرض رسمي لنادي يانج أفريكانز بقيمة مليون دولار، على أن يتم دفع 750 ألف دولار كاش، بينما تُسدد القيمة المتبقية والبالغة 250 ألف دولار على أقساط موضحًا أن لجنة الاستثمار والتنمية بالنادي ستتكفل بجزء كبير من قيمة الصفقة.

وأشار الغندور، إلى أن إدارة الزمالك تنتظر الرد الرسمي من نظيرتها في النادي التنزاني، بعد إرسال العرض النهائي خلال الساعات الماضية، من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي.

واختتم الغندور: "يبلغ مزيزي من العمر 21 عامًا، وشارك مع يانج أفريكانز في 24 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، بمعدل 1050 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف دون أن يصنع أي هدف. وتدرس لجنة التخطيط في الزمالك ضم اللاعب في ظل إمكانياته الفنية الواعدة وسنه الصغير".