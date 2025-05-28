حسين السيد يعتذر عن الإشراف على قطاع الناشئين في الزمالك بعد أحمد سليمان

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في الإشراف على ملف قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء، وذلك لأسباب صحية.

حسين السيد يعتذر عن الإشراف على قطاع الناشئين في الزمالك

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن حسين السيد اتخذ قراره بالاعتذار بسبب ظروف صحية تمنعه من مواصلة مهامه في الفترة الحالية.

وواصل الغندور: "يأتي اعتذار حسين السيد بعد فترة قصيرة من انسحاب زميله في المجلس، أحمد سليمان، من ملف الإشراف على الكرة، ليصبح قطاع الناشئين دون مشرف مباشر في الوقت الراهن، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا الملف المهم داخل النادي".