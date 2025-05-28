موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة..ليلة التتويج بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة.. الليلة قد تُحسم البطولة رسميًا.. الأهلي يواجه فاركو اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في ختام الدوري المصري، مباراة حاسمة لتتويج الأهلي بلقب الدوري رسميًا، تعرف على موعد اللقاء والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع.

الأهلي يسعى لحسم اللقب رسميًا الليلة أمام فاركو

يدخل النادي الأهلي مواجهة حاسمة أمام فريق فاركو في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل المارد الأحمر بقيادة المدير الفني عماد النحاس في تحقيق الفوز والتتويج رسميًا بلقب الدوري دون انتظار نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا.

ويكفي الأهلي الفوز بأي نتيجة لحسم اللقب، أو حتى التعادل بشرط ألا يفوز بيراميدز بخماسية نظيفة.

تعرف على مشوار الأهلي في الدوري المصري 2024-2025

شهدت مسيرة الأهلي في الموسم الجاري أداءً قويًا رغم بعض التعثرات، حيث استهل موسمه بانتصار على سيراميكا بنتيجة 5-2، ثم فاز على زد، وتعادل مع الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، قبل أن يهزم المصري وإنبي وسموحة والجونة.

ثم تعادل مع فاركو وبيراميدز، قبل أن ينتصر على مودرن سبورت، وبتروجت، وغزل المحلة، والإسماعيلي، ويتعادل مع الزمالك، ويحقق الفوز على حرس الحدود وطلائع الجيش.

ورغم خسارة اعتبارية أمام الزمالك 3-0، استعاد الفريق نغمة الانتصارات أمام بتروجت، المصري، سيراميكا، البنك الأهلي، ليقترب من التتويج.

النادي الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة التتويج بين الأهلي وفاركو

تنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" مواجهة الأهلي وفاركو، ضمن تغطية شاملة لفعاليات الدوري، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وتحديد فرص الأهلي في الحسم.

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كما حقق النادي الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي 2023-2024، ويسعى لتأكيد هيمنته التاريخية بإضافة البطولة رقم 45 في تاريخه.

وإذا تحقق الفوز الليلة، سيكون تتويجًا مستحقًا لمسيرة قوية رغم الإصابات والتحديات، مما يعزز ثقة الجماهير في الفريق ومدربه الجديد عماد النحاس الذي نجح في إعادة الروح القتالية للمارد الأحمر.

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إليك تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو

و من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: