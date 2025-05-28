مجلس الأهلي يستعرض ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة في أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة في أمريكا

كما استعرض معسكر الإعداد المقرر إقامته هناك بالتنسيق بين شركة الأهلي لكرة القدم مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي الحاصلة على الحقوق الخاصة بالمعسكر.

ويترأس محمود الخطيب، بعثة الفريق المتجهة إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في مونديال الأندية.