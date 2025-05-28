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أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

وخلال الجلسة استعرض المجلس التطورات الخاصة بالمشروعات الإنشائية في أفرع النادي المختلفة والمواعيد الخاصة بافتتاحها، لخدمة الأعضاء بداية من النصف الثاني لشهر يوليو المقبل.

كما وجه المجلس بزيادة فترات العمل المخصصة لاستقبال المتقدمين الجدد للحصول على عضوية النادي وأفرعه المختلفة، وذلك في ضوء اقتراب انتهاء العمل بالأسعار الحالية وقبل الزيادة المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.