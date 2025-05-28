أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الكاس، نجم الزمالك السابق والمدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، أن "الوصول لكأس العالم أمر جيد.. ونعمل على الاستعداد الأمثل"، مشيرًا إلى أن المنتخبات التي سيواجهها منتخب مصر في مونديال الشباب "قوية ومميزة".

وأضاف الكاس في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم"، مشددًا على أهمية هذا الإنجاز التاريخي: "لم نصل إلى كأس العالم منذ 27 عامًا.. ونسعى للظهور بالشكل المثالي".

وأشاد المدير الفني بقدرات اللاعبين قائلًا: "منتخب مصر للناشئين يمتلك لاعبين مميزين"، مؤكدًا أن الجهاز الفني "يحاول تهيئة اللاعبين على تحمل المسئولية وتمثيل منتخب مصر".

وفي حديثه عن نادي الزمالك، قال أحمد الكاس: "الزمالك يحتاج للتنظيم في الصفقات والاحتياجات"، مشددًا على أن "الفترة المقبلة في الزمالك تحتاج إلى تكاتف كل عناصره من أجل حصد لقب كأس مصر".

واختتم الكاس تصريحاته بقوله: "عشت سنوات داخل الزمالك وحققت بصمة أعتز بها"، مضيفًا: "اختيار اللاعبين في الموسم المقبل يجب أن يكون بعناية".