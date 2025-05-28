نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيه وأنور في تشيلي لحضور قرعة مونديال الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه غدًا الأربعاء وفد من الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت ٢٠ سنة إلى تشيلي لحضور قرعة كأس العالم وورش العمل المقرر اقامتها هناك ضمن تحضيرات البطولة التى ستقام خلال الفترة بين ٢٧ سبتمبر إلى ١٨ أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة ٢٤ فريقا موزعين على ٤ مستويات، يتم توزيعها على ٦ مجموعات.

نبيه وأنور في تشيلي لحضور قرعة مونديال الشباب

يضم وفد الجهاز الفني لمصر كلا من:

الكابتن اسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وينتظر وصولهما هناك بعد غد الخميس حيث يحضران حفل القرعة في السادسة مساء اليوم نفسه بالتوقيت المحلي لتشيلي، (منتصف الليل بالقاهرة).

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة بالمونديال حسب مستوياتها على النحو التالي:

- المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - الولايات المتحدة- كوريا الجنوبية - البرازيل - كولومبيا.

- المستوى الثاني: نيوزيلندا - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك.

- المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب إفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج.

- المستوى الرابع: مصر - السعودية - باراجواي - كوبا- المغرب - كاليدونيا الجديدة.