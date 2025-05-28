اتحاد الكرة يتحفظ على وجود 21 فريق في الدوري الموسم الجديد ومقترح بزيادة عدد الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أكد أن هناك تحفظ على وجود 21 ناديًا في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وسيكون هناك مقترح في اجتماع اتحاد الكرة يوم 2 يونيو المقبل بزيادة العدد.

اتحاد الكرة يتحفظ على وجود 21 فريق في الدوري الموسم الجديد

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن اتحاد الكرة تحفظ على وجود عدد فردي في أندية الموسم المقبل، وبالتالي سيكون المقترح بتصعيد 4 أندية من المحترفين حتى يصبح الدوري مكون من 22 ناديًا".