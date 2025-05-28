خريطة صفقات الأهلي قبل كأس العالم للأندية.. 14 لاعبًا على طاولة الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي في الوقت الحالي بيجهز لاخر صفقاته الخاصة بكأس العالم للأندية.

خريطة صفقات الأهلي قبل كأس العالم للأندية

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي بيفاوض ٦ مدافعين في الوقت الحالي، وهم عمرو الجزار ومحمود الجزار وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي وعمر فايد ومحمد طلبة لاعب بوخوم الألماني".

وأضاف: "الأهلي أنهى صفقة الظهير الأيسر محمد شكري من سيراميكا كليوبترا، وبالنسبة لخط الوسط النادي الأهلي وضع قائمة فيها حامد حمدان ورشاد المتولي بجانب أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي".

وأكمل:" الأهلي في خط الهجوم يرغب في التعاقد مع مهاجم ولاعب جناح والقائمة المختصرة يتواجد بها أسامة فيصل ولاعب الأهلي المعار للدوري التشيكي محمد ياسر بجانب محمد شريف لاعب الخليج السعودي وعمرو ناصر لاعب فاركو".