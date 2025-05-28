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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الله الشحات، نجم الإسماعيلي السابق، أن اللعب بقميص الأهلي أو الزمالك يمثل تجربة استثنائية تضيف للاعب سنوات من الخبرة لا يمكن مقارنتها باللعب في أي نادٍ آخر.

عبد الله الشحات: شيكابالا أحرف من لعبت بجوارهم.. وارتداء قميص القطبين يعادل سنوات

في الأندية الأخرى

وقال الشحات خلال ظهوره في برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "شيكابالا من أحرف النجوم الذين لعبت بجوارهم، ولو كان يمتلك عقليته الحالية في سن صغيرة، لكان له شأن كبير على مستوى الكرة العالمية".

وأضاف: "اللعب في الأهلي أو الزمالك يوازي سنوات طويلة في الأندية الأخرى، وارتداء قميص القطبين شعور خاص يتمناه أي لاعب".

وتطرق الشحات إلى أوضاع ناديه السابق الإسماعيلي، قائلًا: "النادي يعاني من أزمات متكررة بسبب بيع اللاعبين وتغيير مجالس الإدارات بشكل مستمر، وهو ما أثر سلبًا على استقراره الفني والإداري".

وتابع: "الإسماعيلي لن يتمكن من مجاراة الأندية الأخرى في التعاقد مع لاعبين مميزين بسبب غياب السيولة المالية، وعلى المسؤولين التحرك سريعًا لحل أزمة القيد من أجل دعم الفريق بصفقات جديدة".

واختتم الشحات تصريحاته مؤكدًا: "الإسماعيلي لا يستحق الهبوط لما له من قيمة وتاريخ كبير، لكن في نفس الوقت لا يمكن استمراره في الدوري الممتاز بقرار من رابطة الأندية وإذا لم تُحل الأزمات الحالية، فإن الفريق سيواجه صعوبات أكبر في الموسم المقبل".