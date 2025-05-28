نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: ريفيرو يقود الأهلي بعد مباراة فاركو.. وجلسة مع الخطيب قبل المران الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الإسباني خوسيه ريفيرو يبدأ مهمته رسميًا في قيادة النادي الأهلي عقب مباراة فاركو المقرر لها مساء الغد الأربعاء.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ريفيرو سيعقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب قبل انطلاق المران الأول له مع الفريق، للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتحضير لبطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الفريق سيحصل على راحة يومين بعد مباراة فاركو ومن ثم يعود للتدريبات استعدادًا للسفر إلى أمريكا يوم ٤ يونيو المقبل".