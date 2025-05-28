تشيلسي يواجه ريال بيتيس غداً

تشيلسي يواجه ريال بيتيس غداًيواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره ريال بيتيس الإسباني غدا الأربعاء على ملعب فروتسواف في بولندا في المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على فريق يورغوردينس السويدي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين تأهل ريال بيتيس بعد تفوقه على فيورنتينا الإيطالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.

ويسعى الفريقان للفوز باللقب لأول مرة في تاريخهما وتتويج مشوارهما المميز في البطولة هذا الموسم.

ويمتلك تشيلسي أفضلية على المستوى الأوروبي، حيث سبق له أن توج بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، في حين يخوض ريال بيتيس أول نهائي أوروبي في تاريخه.

وقدم تشيلسي مستوى مميزا خلال هذه النسخة من منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث فاز في 11 من أصل 12 مباراة مسجلا 38 هدفا.

ومضى ما يقرب من 20 عاما منذ آخر مواجهة رسمية جمعت الفريقين، عندما فاز تشيلسي برباعية دون رد على أرضه وخسر بهدف واحد خارج الديار في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2005 - 2006.

وحل فريق تشيلسي بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 69 نقطة، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.. فيما جاء ريال بيتيس بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.