نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأخير موعد انطلاق كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة،:"طرحنا تأجيل موعد انطلاق نهائي كأس مصر لمدة ساعة ونصف حتى يتمكن اللاعبين من تناول وجبة الإفطار حال صيامهم وقفة عرفات، خلال الاجتماع التنسيقي مع الجهات المختصة، والاقتراح قوبل بالرفض بسبب صعوبة تأجيله لما بعد الساعة الثامنة مساءً".

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأخير موعد انطلاق كأس مصر

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "من الممكن أن تمتد المباراة إلى أوقات إضافية وركلات ترجيح، وحال تأجيله إلى الساعة التاسعة مساءً أو التاسعة والنصف من الممكن أن تنتهي المباراة بعد الساعة الواحدة، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، أول أيام العيد، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة الحصول على موافقة الجهات المسؤولة على فكرة تأخير الموعد لكن حتى الآن المباراة ستنطلق الثامنة مساء".