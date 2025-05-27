نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل محاولاته لضم عادل بولبينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الزمالك مساعيه الجادة للتعاقد مع الجناح الجزائري الشاب عادل بولبينة، لاعب نادي بارادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. يأتي هذا الاهتمام في ظل سعي الزمالك لتعزيز خط هجومه بعد الأداء المميز الذي قدمه بولبينة في الدوري الجزائري.

مستجدات المفاوضات

تقدم الزمالك بثلاثة عروض رسمية لضم بولبينة، إلا أن نادي بارادو رفضها لعدم تلبية المطالب المالية، حيث حدد النادي الجزائري سعر اللاعب بـ3 ملايين دولار.

أفادت تقارير بأن بولبينة يُكن احترامًا كبيرًا لنادي الزمالك، لكنه يفضل خوض تجربة الاحتراف في أوروبا في الوقت الحالي.

يحظى بولبينة باهتمام من عدة أندية أوروبية، أبرزها كلوب بروج البلجيكي وأياكس الهولندي، بالإضافة إلى عروض من أندية في السعودية وقطر.

يبلغ بولبينة من العمر 22 عامًا، ويتميز بمهارات فنية وبدنية عالية. خلال الموسم الحالي، سجل 12 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة، مما يجعله أحد أبرز اللاعبين في الدوري الجزائري.