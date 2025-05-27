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أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب موسم كارثي لمانشستر يونايتد، حيث أنهى الفريق الدوري الإنجليزي في المركز الخامس عشر وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، يواجه المدرب روبن أموريم تحديات كبيرة لإعادة بناء الفريق.

صفقة هجومية ثقيلة... يونايتد يتحرك بقوة لضم نجم وولفرهامبتون

أحد أبرز هذه التحديات هو مستقبل النجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناشو، بعد تصريحات علنية من غارناشو وشقيقه (وكيله) انتقدا فيها قرارات أموريم، رد المدرب بقوة، قائلًا: "من الأفضل أن تصلي لتجد ناديًا يتعاقد معك"، مما يشير إلى نهاية محتملة لمسيرة اللاعب مع النادي.

في الوقت نفسه، يخطط أموريم لإجراء تغييرات جذرية في التشكيلة، مع استعداد النادي للتخلي عن عدة لاعبين بارزين، بما في ذلك كاسيميرو، كريستيان إريكسن، وفيكتور ليندلوف، بهدف تمويل صفقات جديدة.

من بين الصفقات المحتملة، يبرز اسم ماتيوس كونيا، مهاجم وولفرهامبتون، الذي وافق النادي على دفع 63 مليون جنيه إسترليني لضمه، في خطوة تهدف لتعزيز الهجوم.

على الرغم من هذه التحديات، يرى أموريم أن غياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا قد يكون فرصة لإعادة البناء دون ضغوط المباريات الأوروبية، مما يمنح الفريق وقتًا للتركيز على تحسين الأداء المحلي.

مع هذه التغييرات المرتقبة، يترقب جمهور مانشستر يونايتد ما ستسفر عنه فترة الانتقالات الصيفية، وما إذا كان أموريم قادرًا على إعادة الفريق إلى سابق عهده.