نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. برشلونة يحصن لامين يامال بعقد طويل الأمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد الموهبة الإسبانية لامين يامال بعقد طويل الأمد.

لامين يامال مستمر مع برشلونة حتى يونيو 2031

وقال الموقع الرسمي للنادي الكتالوني: "وصل نادي برشلونة الإسباني ولامين يامال إلى اتفاق لتجديد عقده الذي سيربطه الآن بالنادي حتى 30 يونيو 2031".

وأضاف: "ووقع اللاعب عقده الجديد اليوم الثلاثاء في مكاتب النادي بحضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس رافا يوستا، والمدير الرياضي للنادي أندرسون لويس دي سوزا "ديكو"، من بين آخرين".

وواصل: "يُعد تمديد عقد لامين يامال دليلًا آخر على متانة مشروع برشلونة الحالي. خاض مهاجم برشلونة مباراته الأولى مع الفريق الأول في 29 أبريل 2023، وهو في الخامسة عشرة من عمره فقط، ومنذ ذلك الحين، برز هذا الشاب القادم من ماتارو قرب برشلونة بقوة في عالم كرة القدم بأداءات تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من تاريخ نادي برشلونة".

وأكمل: "انضم المهاجم إلى لا ماسيا في سن السابعة فقط، ولا يزال في السابعة عشرة من عمره. يُعدّ هذا الشاب عنصرًا أساسيًا في الفريق الذي حقق الثلاثية المحلية هذا الموسم: كأس السوبر الإسباني، وكأس الملك، والدوري الإسباني، ويُعتبر بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم. شارك لامين في 106 مباريات مع الفريق الأول، وحقق العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى كونه أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع البلاوغرانا".

وأوضح: "خلال مسيرته القصيرة مع الفريق الأول، سجل لامين 25 هدفًا وقدّم 34 تمريرة حاسمة. شراكته على الجهة اليمنى مع جولز كوندي تُعدّ بالفعل مصدر نجاح كبير لبرشلونة، وقدرته على إيجاد التمريرة الأخيرة أو التسديد من مسافات بعيدة تجعله تهديدًا كبيرًا في الهجوم".

وأختتم النادي الكتالوني بيانه: "في سن السابعة عشرة، لعب لامين يامال دورًا محوريًا في العديد من الانتصارات الحاسمة للبلوغرانا، أبرزها انتصاراته الأربعة في الكلاسيكو هذا الموسم في مختلف المسابقات ضد ريال مدريد. وفي الأشهر الأخيرة، توالت عليه الجوائز الفردية، حيث فاز بجائزة الفتى الذهبي، وجائزة كوبا، وحصل على جائزة لوريوس. ومن المؤكد أن لامين سيواصل مسيرته مع برشلونة حتى عام 2031 على الأقل".