"12 كلمة أطفأت أنوار حلم جارناتشو في أولد ترافورد".. هل حان الرحيل؟

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أحمد جودة - القاهرة - في تطور درامي داخل أروقة مانشستر يونايتد، أبلغ المدير الفني للفريق، روبن أموريم، الجناح الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناشو بأن مستقبله مع النادي قد انتهى.

12 كلمة... كانت كفيلة بقلب مستقبل غارناشو رأسًا على عقب

جاء ذلك عقب تصريحات غارناشو العلنية التي انتقد فيها قرار المدرب بعدم إشراكه أساسيًا في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، حيث لعب فقط 20 دقيقة في المباراة التي خسرها الفريق.

وفقًا لتقارير إعلامية، فإن أموريم واجه غارناشو أمام زملائه في مركز تدريبات كارينغتون، قائلًا له بحدة: "من الأفضل أن تصلي لتجد ناديًا يتعاقد معك". هذا التصريح الصريح يعكس التوتر المتصاعد بين الطرفين، خاصة بعد أن أعرب غارناشو وشقيقه، الذي يعمل كوكيل أعماله، عن استيائهما من قرارات المدرب.

على الرغم من أن غارناشو كان ثاني أفضل هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 11 هدفًا، إلا أن علاقته المتوترة مع أموريم قد عجلت برحيله المحتمل عن النادي. من المتوقع أن يبحث اللاعب عن نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد أبدى نادي نابولي اهتمامه بالتعاقد معه.

يأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة شاملة للفريق بعد موسم مخيب للآمال، حيث أنهى مانشستر يونايتد الدوري في المركز الخامس عشر وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مع اقتراب فترة الانتقالات، سيكون من المثير متابعة الوجهة المقبلة لغارناشو، وما إذا كان سيتمكن من استعادة تألقه في نادٍ جديد.