نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة حسم الدوري.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي أمام فاركو قبل مباراة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء الغد، نظيره فريق فاركو، وذلك في المباراة المرتقبة، حيث موقعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الأهلي أمام نظيره فريق فاركو، وذلك قبل المواجهة المرتقبة غدا.

تقابل الفريقان من قبل في 9 مواجهات، بواقع 7 مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، ومواجهة في بطولة كأس مصر، وأخرى في بطولة كأس الرابطة المصرية.

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على فاركو في 5 مباريات، وتمكن فاركو من هزيمة الأهلي في مباراتين، فيما حل التعادل بينهما في مباراتين.

سجل لاعبو الأهلي أمام فاركو 15 هدفا، واستقبلت شباكهم 9 أهداف، ويعتبر كل من:

محمد شريف وحسين الشحات واللاعب إمام عاشور هم الهدافين لتاريخ مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

حافظ لاعبو الأهلي على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام فريق فاركو في مباراتين، فيما حافظ لاعبو فاركو على نظافة شباكهم في مباراتين.

أكبر فوزًا في تاريخ مواجهات الأهلي أمام فاركو كان برباعية مقابل هدف في أول مواجهة جمعت بينهما، وذلك في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

يذكر أن فريق الأهلي يحتاج إلى الفوز غدا على فاركو، وذلك لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.