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أحمد جودة - القاهرة - كشف وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك عن قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بيومين وتحديدًا منذ يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو المقبل حتى يوم المباراة الموافق الخميس 5 يونيو.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز

وأضاف مدير الكرة أن الجهازين الفني والإداري يقومان بترتيب جدول تدريبات ومعسكرات الفريق بالشكل الأمثل.

وأضاف وائل القباني أن جميع اللاعبين حضروا مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بصورة طبيعية، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق هو اللاعب الوحيد الذي حصل على إذن الجهاز الفني لخوض تدريبات منفردة في النادي بسبب ظروف أسرية، لا سيما وأنه تم تأجيل موعد التدريب من السادسة مساءً وحتى الثامنة، بسبب انشغال الملعب بخوض فريق سيراميكا كليوباترا لتدريباته.

وشدد وائل القباني على أنه تم إخطار اللاعبين منذ الساعة الثالثة عصرًا بتغيير موعد التدريب بعد الحصول على موافقات ملعب الدفاع الجوي، وشدد على التزام الجميع بالتواجد في تدريب اليوم خلال الموعد المحدد له.

وأضاف مدير الكرة أن المعنويات مرتفعة لدى اللاعبين وهناك جدية وإصرار من اللاعبين استعدادًا للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد خوض مباراتي فاركو في الدوري وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.