نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة مجتمع مدريد: تاريخ كارفخال الأوروبي أعظم من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخرت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة مجتمع العاصمة الإسبانية مدريد، من نادي برشلونة خلال حفل تكريم داني كارفخال، القائد الثاني لريال مدريد، يوم الثلاثاء.

ومنحت إيزابيل الظهير الأيمن الإسباني الميدالية الذهبية لمنطقة مدريد، وقالت لحظة تقديمه: لقد فاز بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، أكثر من برشلونة.

بدوره، أشاد كارفخال بمجتمع مدريد، وقال خلال تكريمه: مجتمع رائع للعيش فيه، لا يتوقف أبدا عن النمو.

بينما رافق فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، كارفخال خلال الحفل وأثنى على تكريم لاعب الفريق.

وأكدت رئيسة مجتمع مدريد أن اللاعب البالغ من العمر "33 عاما" اكتسب مكانة مرموقة في تاريخ الرياضة الإسبانية، وأشادت بتواضعه، وأضافت: إن هذه الميدالية هي تكريم لسجل تم تحقيقه من خلال تضحيات كبيرة.

ويعد كارفخال ثاني أكثر لاعب تحقيقا للبطولات في ريال مدريد بـ 27 لقب، خلف زميله الكرواتي لوكا مودريتش صاحب الـ 28 بطولة.

وفاز الظهير الأيمن خلال مسيرته بست بطولات دوري أبطال أوروبا، وست بطولات كأس العالم للأندية، وخمس بطولات كأس السوبر الأوروبية، وبالدوري الإسباني 4 مرات، وكأس الملك مرتين، وأربع نسخ لكأس السوبر الإسباني. بالإضافة إلى ذلك، فاز مع المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا وكذلك دوري الأمم.