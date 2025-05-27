نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من لحظة فرح إلى مشهد مأساة... ليفربول يذرف الدموع بدلًا من الاحتفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة ليفربول حادثًا مأساويًا خلال احتفالات نادي ليفربول بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقتحمت سيارة من طراز فورد جالاكسي حشود الجماهير المحتفلة في شارع ووتر ستريت، مما أسفر عن إصابة 65 شخصًا، بينهم أربعة أطفال.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث نحو الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، عندما تبع السائق سيارة إسعاف كانت قد مُنحت إذنًا مؤقتًا لدخول منطقة مغلقة لتقديم المساعدة الطبية.

استغل السائق هذا الفتح المؤقت للحواجز الأمنية ودخل المنطقة المخصصة للمشاة، حيث صدم عددًا من الأشخاص قبل أن يتوقف مؤقتًا، ثم انطلق مجددًا ليصيب المزيد.

تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ أربعة أشخاص كانوا محاصرين تحت السيارة، بينهم طفل. نُقل 27 شخصًا إلى المستشفى، بينما تلقى آخرون العلاج في الموقع.

ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عامًا من سكان ليفربول، ووجهت إليه تهمًا بمحاولة القتل، والقيادة الخطرة، والقيادة تحت تأثير المخدرات. وأكدت السلطات أن الحادث لا يُعتبر عملًا إرهابيًا، وأن السائق تصرف بمفرده.

أعرب العديد من الشخصيات العامة، بما في ذلك رئيس الوزراء كير ستارمر، عن صدمتهم وتعاطفهم مع الضحايا. كما أشادوا بسرعة استجابة خدمات الطوارئ وشجاعة أفرادها في التعامل مع الموقف.

أفادت التقارير بأن 11 شخصًا لا يزالون في المستشفى، لكن حالتهم مستقرة، ويُتوقع تعافيهم بشكل جيد.