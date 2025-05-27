نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع منبوذ برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي أتلتيكو مدريد إلى التعاقد بشكل دائم مع المدافع الفرنسي كليمنت لينغليه، المعار حاليًا من برشلونة، بعد تألقه اللافت هذا الموسم تحت قيادة دييغو سيميوني. وقد أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار مع الروخيبلانكوس، حتى لو تطلب الأمر تخفيض راتبه.

لينغليه يتألق في مدريد

منذ انضمامه إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، أصبح لينغليه عنصرًا أساسيًا في خط دفاع الفريق، مستفيدًا من إصابة روبن لو نورماند ليحجز مكانًا دائمًا في التشكيلة الأساسية. أداءه المتميز جعله "المدافع المثالي" لأسلوب سيميوني الدفاعي الصلب.

برشلونة يسعى للتخلص من راتبه

برشلونة، الذي يعاني من ضغوط مالية، يسعى للتخلص من راتب لينغليه المرتفع. ورغم أن النادي كان يطمح في الحصول على 10 ملايين يورو مقابل بيعه، إلا أنه قد يقبل بأي عرض معقول لتخفيف العبء المالي.

مفاوضات متقدمة

تشير التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد يضغط لإتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، خاصة مع رغبة اللاعب في البقاء. ومن المتوقع أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فوائد متبادلة

بالنسبة لأتلتيكو مدريد، فإن التعاقد مع لينغليه بشكل دائم يعزز خط الدفاع بخبرة لاعب دولي. أما برشلونة، فسيستفيد من تخفيف الأعباء المالية وفتح المجال أمام تدعيمات جديدة.