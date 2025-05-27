نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد محمود مديرا فنيا لسلة سموحة للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادى سموحه عن التعاقد مع عماد محمود للعمل مديرا فنيا للفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلفا لأحمد جمعه المدير الفنى السابق.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة النادى ورامى فتح الله وأشرف مختار والدكتورة ماهينور سامح أعضاء مجلس الإدارة.

ولقى اختيار عماد محمود قبولا بين أعضاء ومحبى النادى المتابعين للعبه كرة السلة.

ويمتلك عماد محمود خبرة تدريبية كبيرة وسبق له تدريب أندية هليوبوليس والزمالك بالإضافة إلى منتخب مصر..