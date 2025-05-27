فرانكفورت يطلب مبلغ خرافي للتخلي عن إيكيتيكي وسط اهتمام تشيلسي وأرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستعد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث وضع عينه على المهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لتعزيز خط هجومه قبل انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أداء لافت يجذب اهتمام الكبار

إيكيتيكي، البالغ من العمر 22 عامًا، قدم موسمًا مميزًا مع فرانكفورت، حيث سجل 22 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 48 مباراة بجميع المسابقات. هذا الأداء اللافت جعله محط أنظار عدة أندية إنجليزية، أبرزها تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول ونيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد.

قيمة الصفقة وتحديات التعاقد

وفقًا للتقارير، فإن فرانكفورت يطالب بمبلغ يصل إلى 100 مليون يورو (نحو 84 مليون جنيه إسترليني) للتخلي عن خدمات إيكيتيكي. ورغم أن تشيلسي يدرس تقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني)، إلا أن المنافسة الشديدة من الأندية الأخرى قد ترفع من قيمة الصفقة.

خطط تشيلسي المستقبلية

يأتي اهتمام تشيلسي بإيكيتيكي في إطار سعيه لتعزيز خط الهجوم، خاصة بعد تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا. ويُذكر أن المدرب إنزو ماريسكا يضع إيكيتيكي ضمن قائمة أولوياته، إلى جانب أسماء أخرى مثل ليام ديلاب من إيبسويتش تاون، وبنيامين سيسكو من لايبزيغ، وفيكتور جيكيريس من سبورتينغ لشبونة.

موقف فرانكفورت

رغم اهتمام الأندية الكبرى، إلا أن فرانكفورت لا يبدو في عجلة من أمره لبيع إيكيتيكي، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2029. ومع ذلك، فإن العرض المناسب قد يدفع النادي الألماني لإعادة النظر في موقفه.