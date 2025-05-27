نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يمنح فرنانديز مهلة 72 ساعة للرد على عرض تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه قائد مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، قرارًا مصيريًا بشأن مستقبله، بعد أن تلقى عرضًا مغريًا من نادي الهلال السعودي.

ويحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية العرض يتضمن عقدًا لمدة ثلاث سنوات براتب أسبوعي خالٍ من الضرائب يبلغ 700،000 جنيه إسترليني، مما يجعل القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك المكافآت والحوافز.

مهلة 72 ساعة لحسم القرار

أفادت تقارير صحفية أن الهلال منح فرنانديز مهلة قدرها 72 ساعة للرد على العرض، حيث يسعى النادي السعودي لإتمام الصفقة قبل انطلاق كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

موقف مانشستر يونايتد

رغم أهمية فرنانديز للفريق، إلا أن مانشستر يونايتد قد يفكر في قبول العرض نظرًا للحاجة إلى تمويل إعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب للآمال. المدرب روبن أموريم أعرب عن رغبته في الاحتفاظ بفرنانديز، مشيرًا إلى دوره القيادي وأهميته في خطط الفريق المستقبلية.

تصريحات فرنانديز

في تصريحات سابقة، ألمح فرنانديز إلى استعداده للرحيل إذا قرر النادي ذلك، قائلًا: "إذا كان النادي يعتقد أنه حان الوقت للانفصال لأنهم يريدون جمع الأموال أو لأي سبب آخر، فهكذا هي كرة القدم".

تأثير الصفقة المحتمل

إذا تمت الصفقة، فستكون من أكبر الصفقات في تاريخ مانشستر يونايتد، وقد تفتح الباب أمام تعزيزات جديدة للفريق، مثل التعاقد مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني.