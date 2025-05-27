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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، خوض التدريبات غدًا الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يُكثف استعداداته لفاركو.. تدريبات على فترتين الأربعاء

ويخوض الفريق الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تكون الفترة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق قرر نقل التدريبات الجماعية إلى الملعب الفرعي باستاد لدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.