نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن مدرب ريال مدريد، الإسباني تشابي ألونسو، لديه "رغبة واضحة" في التعاقد مع أحد أبرز المواهب الصاعدة في باريس سان جيرمان، وسط ترقب أندية النخبة في أوروبا لهذه "الجوهرة" التي تُحيطها توقعات فنية فلكية.

هدف ألونسو القادم

اللاعب المقصود هو وورن زائير-إيمري، الموهبة الفرنسية الشابة التي يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، ويُنظر إليه في باريس على أنه خليفة الجيل الجديد، وأحد الأعمدة المستقبلية للنادي الباريسي والمنتخب الفرنسي على حد سواء.

تشابي ألونسو، الذي خطف الأنظار مع ليفركوزن بعد موسم تاريخي تُوّج فيه بلقب الدوري الألماني بلا هزيمة، يتطلع لبناء مشروع تنافسي شاب ومتين، ويبدو أنه يرى في زائير-إيمري قطعة مثالية في هذا المشروع.

موقف باريس سان جيرمان

باريس، بطبيعة الحال، لا ينوي التفريط بسهولة في لاعبه الشاب، خاصة بعد تألقه اللافت هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي. وقد يطالب النادي الباريسي بمبلغ كبير يتجاوز 80 مليون يورو، في حال قرر فتح باب الرحيل أمام اللاعب – وهو احتمال ضئيل في الوقت الحالي.