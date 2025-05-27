نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يضع سعرًا "مستحيلًا" لبيع إبراهيما كوناتي لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل التقارير التي ربطت مدافع ليفربول الفرنسي إبراهيما كوناتي بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ردّ النادي الإنجليزي بتحرك حاسم، حيث حدد سعرًا وصفته وسائل الإعلام الأوروبية بأنه "مستحيل"، في محاولة لردع أي تحرك رسمي من النادي الملكي.

اهتمام مدريدي متصاعد

ريال مدريد، الذي يبحث عن تعزيز دفاعاته تحسبًا لموسم مزدحم، أبدى اهتمامًا واضحًا بضم كوناتي، الذي يتميز بالقوة البدنية، والسرعة، والقدرة على بناء اللعب من الخلف. ويأتي هذا التحرك المحتمل في ظل الإصابات المتكررة التي طالت خط دفاع الريال، واحتياجه إلى خيارات موثوقة إلى جانب ميليتاو وروديغر.

ليفربول يغلق الباب بسعر "ردعي"

وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية وإسبانية متطابقة، فإن ليفربول أبلغ الوسطاء بأن سعر كوناتي لن يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 115 مليون يورو، وهو مبلغ وصفته صحيفة ماركا الإسبانية بأنه "سعر استبعادي" أكثر من كونه دعوة للمفاوضات.

رسالة واضحة من إدارة الأنفيلد

الرسالة واضحة: كوناتي ليس للبيع. ويُعتقد أن المدرب الجديد المرتقب لليفربول طلب الإبقاء على اللاعب كجزء من مشروع إعادة بناء الفريق بعد نهاية حقبة يورغن كلوب، خاصة أن كوناتي لا يزال يبلغ من العمر 25 عامًا، ويُنظر إليه على أنه ركيزة دفاعية مستقبلية.

موقف اللاعب

حتى الآن، لم يبدِ كوناتي أي رغبة في الرحيل، بل سبق أن صرّح في وقت سابق من الموسم قائلًا:

"ليفربول هو المكان الذي أريد أن أحقق فيه كل شيء. لم أصل إلى نهايتي هنا بعد".