نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم الأحد القادم الموافق 1 يونيو المقبل في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات إياب دور نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز أمام صن داونز المرتقبة مساء الأحد في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل الفريقان؟

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى هذا الدور بعد الفوز على اورلاندو بيراتس بينما حجز صن داونز بطاقة التأهل بعد اقصاء الأهلي بالتعادل السلبي ذهابا والإيجابي بالعودة بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز أمام صن داونز

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

