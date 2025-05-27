نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يستبعد نجم نيوكاسل من قائمة البرازيل الأولى.. ويوضح السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نجم نيوكاسل يونايتد من تشكيلته الأولى مع "السيليساو"، معللًا قراره بأسباب فنية بحتة.

استبعاد لافت

غاب اسم النجم البرازيلي برونو غيماريش، لاعب وسط نيوكاسل، عن القائمة الأولية التي أعلنها أنشيلوتي استعدادًا للمباريات المقبلة، رغم تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكونه أحد الأعمدة الأساسية لفريقه.

أنشيلوتي يوضح السبب

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، علّق أنشيلوتي على قراره قائلًا: "برونو لاعب مميز، وكنت أتابعه جيدًا مع نيوكاسل، لكن في الوقت الحالي أردت تجربة أسماء جديدة في خط الوسط، تناسب فلسفتي التكتيكية في هذه المرحلة الانتقالية."

وأضاف: "لا يعني استبعاده أنه خارج الحسابات بشكل نهائي. الباب مفتوح أمام الجميع، وسنراقب أداء اللاعبين عن كثب في الأشهر المقبلة."

ردود فعل متباينة

قرار أنشيلوتي قوبل بتباين كبير في الآراء، حيث اعتبره البعض بداية لتجديد دماء المنتخب، بينما رأى آخرون أن غيماريش يستحق مكانًا في القائمة بفضل ثبات مستواه.

قال أحد الصحفيين البرازيليين: "من غير المنطقي استبعاد أحد أفضل لاعبي الوسط في أوروبا حاليًا".

فيما علّق آخر: "أنشيلوتي يبدأ مشروعه بشجاعة… لا مجاملات".

جيماريش يرد برسالة

من جانبه، نشر اللاعب عبر حسابه على إنستغرام صورة له بقميص نيوكاسل مرفقة بعبارة: "العمل لا يتوقف. دائمًا جاهز."

وهي رسالة فُهمت على نطاق واسع بأنها رد هادئ على قرار استبعاده.