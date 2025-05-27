نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في قلب أفراح نابولي.. مكتوميناي يشارك مشجعًا مسنًا رقصة العمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم الأسكتلندي سكوت مكتوميناي لاعب نابولي، وهو يرقص مع مشجع مسن في أحد شوارع المدينة، بينما كان يدخن سيجارته ويشارك لحظات الاحتفال الصاخبة بلقب نابولي، الذي لا يبدو أنه سينتهي قريبًا.

مكتوميناي يشارك مشجعًا مسنًا رقصة العمر

الاحتفال الذي بدأ مع تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي لا يزال يملأ الأجواء بأغانيه وألوانه وأهازيجه، وقد جذب هذه المرة نجم مانشستر يونايتد إلى أجوائه. مكتوميناي، الذي بدا مرتاحًا ومندمجًا، شارك لحظة إنسانية خالصة مع أحد المشجعين القدامى، في مشهد عكس روح كرة القدم الحقيقية التي تتجاوز حدود الملاعب.

رغم أنه لم يكن جزءًا من قائمة نابولي، فإن وجوده في المدينة وظهوره في هذه اللحظة جعلا منه جزءًا من قصة احتفال استثنائية، مستمرة منذ أسابيع، وتُظهر كيف أن كرة القدم حين ترتبط بالفرح توحّد الجميع، نجمًا كان أو مشجعًا بسيطًا.

اللقطة سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل، وأثارت تفاعلًا واسعًا، حيث وصفها البعض بأنها “الصورة الأجمل لما تعنيه كرة القدم”، فيما اعتبرها آخرون “لقطة العام”.