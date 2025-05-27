نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لعنة الطائر".. فأل أم خرافة؟ ريال بيتيس يغير شعاره قبل نهائي الدوري الأوروربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن تغيير مؤقت في شعاره، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق تشيلسي الإنجليزي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، المقرر إقامته مساء الأربعاء المقبل في مدينة وارسو البولندية.

تغيير الشعار بروح الدعابة

نشر بيتيس عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة لشعاره، يظهر فيها طائرٌ كبير في منتصف التصميم بدلًا من الرمز التقليدي، وذلك في إشارة رمزية لما أطلق عليه النادي "عام الطيور".

وأرفق النادي الصورة بتعليق ساخر جاء فيه: "تقديم شارتنا لنهائي دوري المؤتمرات".

كما نشر الفريق صورة للاعبه أنطوني المعار من مانشستر يونايتد، وكتب: "عام الطيور. عام الأعظم على الإطلاق".

وأكد النادي لاحقًا أن هذا التغيير لن يظهر فعليًا على قمصان الفريق خلال المباراة، بل هو مجرد مبادرة فكاهية مستوحاة من النجاحات التي حققتها أندية أخرى هذا الموسم والتي تحمل طيورًا في شعاراتها.

تقليد المنتصرين: هل يحمل الطائر الحظ؟

فكرة الشعار المؤقت جاءت استنادًا إلى ما اعتبره بيتيس "نحسًا مكسورًا" من قبل عدد من الأندية التي حققت بطولات كبيرة هذا الموسم وشعاراتها تتضمن طيورًا:

ليفربول (الذي يحمل شعار الطائر الليفربولي) فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل يونايتد (المعروف بالماغبايز) تُوّج بكأس كاراباو.

كريستال بالاس (صاحب النسر الشهير) حصد كأس الاتحاد الإنجليزي.

توتنهام هوتسبير (الذي يحمل شعار الديك) أنهى صيامه عن الألقاب بالفوز بالدوري الأوروبي.

ويبدو أن ريال بيتيس يحاول استحضار الحظ من خلال هذه الرمزية الطريفة، آملًا أن يتحول "عام الطيور" إلى عام تاريخي للنادي الأندلسي.

مهمة صعبة أمام البلوز

لكن بعيدًا عن الطرافة، يواجه ريال بيتيس تحديًا كبيرًا، حيث يصطدم بطموحات فريق تشيلسي، أحد أقوى فرق القارة هذا الموسم.

البلوز، بقيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، خسروا مباراة واحدة فقط طوال الموسم، ويضم فريقهم كوكبة من النجوم وتبلغ قيمته السوقية قرابة مليار جنيه إسترليني.

تشيلسي يدخل اللقاء مرشحًا فوق العادة للتتويج، ويسعى لتعزيز سجله الأوروبي، في حين يحلم ريال بيتيس بلقب قاري أول في تاريخه.

تفاعل واسع على منصات التواصل

لاقى الشعار المعدل تفاعلًا كبيرًا من الجماهير عبر الإنترنت، ما بين ساخر ومندهش:

أحد المشجعين كتب: "هذا جنون".

وآخر علق: "دعونا نذهب طائرًا بطائر".

بينما قال أحدهم مازحًا: "قد أدعم تشيلسي بهذا الهراء".