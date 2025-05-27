نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة نجم الزمالك بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إسلام جمعة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن إصابة عمر هشام، لاعب الفريق، بقطع جزئي في وتر أكيلس، وذلك خلال مشاركته في مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر.



وقال جمعة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن اللاعب خضع لأشعة عقب نهاية اللقاء، وأثبتت إصابته بالقطع الجزئي، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد مدة غياب اللاعب عن الملاعب.

وأكد طبيب الزمالك أن عمر هشام سيخضع لأشعة جديدة يوم الخميس المقبل، لتحديد البرنامج العلاجي وموعد عودته للتدريبات الجماعية.