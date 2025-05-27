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أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد أبو العلا نجم نادي الزمالك السابق، استيائه من لجوء فريقي بيراميدز والزمالك إلى المحكمة الرياضية كاس بعد أزمة انسحاب الأهلي من لقاء القمة.

محمد أبو العلا: اللجوء إلى المحكمة الرياضية إهانة للدوري وتضر بسمعة الكرة المصرية

وقال أبو العلا في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اللجوء للمحكمة الرياضية اهانة للرياضة المصرية وشئ يحزن وهذا امر خسارة للجميع.

واضاف أبو العلا: المحكمة الرياضية نلجأ لها في المستحقات المتأخرة بسسب ازمات ادارية للمجالس السابقة ولكن فيما يخص الدوري شئ حزين للكرة المصرية ولا اتمنى ان تحسم الامور في المحكمة الرياضية.

وتابع: شئ غريب جدا ان مش عارفين نطبق اللوائح في الدوري المصري، واللوائح غير واضحة فيما يخص الدوري، واتمنى ان يفوز كل فريق بالفنيات والقضية ستظل موجودة بشان خصم النقاط

وواصل: صناعة الأزمة جاءت من عدم تطبيق اللائحة بشكل جيد ومفيش حاجة اسمها قرار محصن في كل الدنيا، والزمالك طرف في الازمة، والزمالك يشعر ان هناك لوائح تطبق عليه ولا تطبق على اندية اخرى.

وأكمل: الزمالك وصل لحالة مأساة غير مسبوقة ولا اعلم لماذا يتم غض البصر عن ازمات الزمالك، والزمالك يتعرض لعملية تدمير ممنهجة، واثق ان اي مدرب لديه من العقل سيضع الزمالك على اول طريق البناء واثق من انهم يمتلكون القدرة على ذلك والزمالك يحتاج إلى ما يقرب من 8 لاعبين لتدعيم الفريق، والزمالك ليست مشكلته في اسماء ولكن ازمته في النظام والهيكلة نتيجة كثرة التغييرات في الادارة