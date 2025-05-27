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أحمد جودة - القاهرة - قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية لحين الفصل في الدعوى الخاصة بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم وفقا للائحة.

المحكمة الرياضية تعلق رفض طلب بيراميدز بتعليق إعلان بطل الدوري

وجاء قرار المحكمة الرياضية برفض الطلب في الدعوى بناء على الرد المرسل من رابطة الأندية المصرية المحترفة بأن التعليق لن يؤثر على البطولة في ظل تأهل الفريقين بيراميدز والأهلي بالفعل لدوري أبطال إفريقيا.

ورأت المحكمة أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري.

