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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي كريم رمزي أن الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للاهلي طلب تواجد رامي ربيعة مع الفريق وتجديد تعاقده.

كريم رمزي: ريڤيرو تمسك ببقاء ربيعة.. والأهلي يفاوض مهاجم اجنبي

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: موضوع رامي ربيعة وطلباته المادية خارج بشكل غير رسمي من النادي الأهلي، ورامي ربيعة مش خارج الاهلي رسميا، والاهلي قرر ترك اللاعب للجمهور بشأن طلبات اللاعب المالية.

وأضاف: لدي معلومة أن رامي ربيعة لديه مرونة في تخفيض طلباته المادية، واللاعب لديه رغبة في الاستمرار في الاهلي واقرب عرض لربيعة هو عرض العين الاماراتي وهناك مهلة 48 ساعة لرامي ربيعة لحسم أمره، رامي ربيعة في اخر موسمين هو اهم مدافع في النادي الاهلي والاحمر كان يفكر في ذلك جيدا.

وتابع: رحيل رامي ربيعة عن الاهلي عن اللاعب شئ لن يسعد للاهلي، وريفيرو طلب استمرار ربيعة في الاهلي وربيعة طلب تقدير مناسب من الاهلي، والاهلي طوى صفحة ربيعة مؤقتا لحين حسم مصيره خلال 48 ساعة، والاهلي يريد دفع 50 مليون في الموسمين، والكرة في ملعب رامي ربيعة.

وواصل: الاهلي انهى اتفاقه مع الثلاثي ياسين مرعي وعمرو الجزار ومحمد شكري، واللاهلي يحاول سباق الزمن لاستخراج تأشيرة امريكا لهؤلاء اللاعبين، الاهلي يتفاوض مع مهاجم اجنبي جديد تحسبا لرحيل وسام أبو علي عقب نهاية كأس العالم للاندية، واليو ديانج سيكون متواجد مع الاهلي في كأس العالم للاندية ولكن وارد رحيله عقب المونديال.

