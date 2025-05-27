الرياضة

فاركو: نبحث عن الفوز امام الأهلي رغم فارق الأمكانيات

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فاركو: نبحث عن الفوز امام الأهلي رغم فارق الأمكانيات

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أحمد جودة - القاهرة -  

اكد احمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو عن تركيز فريقه الشديد لتقديم نتيجة ايجابية امام الاهلي وتحقيق الفوز في المباراة التي ستجمع بين الفريقان مساء غدًا " الأربعاء " في ختام مباريات الدوري.

فاركو: نبحث عن الفوز امام الأهلي رغم فارق الأمكانيات

وقال خطاب في تصريحات لبرنامج " لعبه والتانية " مع كريم رمزي عبر راديو ميجا إف إم: فاركو لن يتساهل في لقاء الاهلي ويضع تركيزه بقوة امام الاهلي

واضاف: نعامل الأهلي مثل بقية الأندية، ولكن تبقى حظوظ الأهلي أقوى بسبب الخبرات والانجازات، ولكن لن نتساهل في اللقاء مطلقا، وهناك فارق في الخبرات والامكانيات بين الاهلي وفاركو

وواصل: سنخوض لقاء الأهلي بكل قوة مثل مباراة بيراميدز والزمالك وباقي المباريات، وانا بعامل ربنا في شغلي لذلك سنبذل قصارى جهدنا.
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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