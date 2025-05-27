نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاجي يكشف حقيقة عرض الهلال.. وإنتر ميلان يحاول تحصين مدربه بعقد جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإيطالي سيميون إنزاجي مدرب إنتر ميلان، حقيقة حقيقة تواصل مسؤولي الهلال السعودي معه لتدريب الفريق، بداية من مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

إنزاجي: هناك طلبات من إيطاليا والسعودية أيضًا

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت على وجود رغبة من جانب زعيم الأندية السعودية للتعاقد مع الإيطالي إنزاجي خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وقال مدرب إنتر ميلان في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "هناك طلبات من إيطاليا والسعودية أيضًا. لكن التفكير في الأمر مع إقامة نهائي يوم السبت سيكون ضربًا من الجنون".

وأضاف: "سألتقي بإدارة الإنتر بعد النهائي، وإذا توافرت الظروف المناسبة، فسنواصل العمل معًا".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر تقدم بعرض رسمي للإيطالي إنزاجي لتجديد عقده حتى 2027 مع إمكانية التمديد إلى 2028 مقابل 7-8 ملايين يورو بالإضافة إلى بعض الامتيازات.

ويستعد إنتر ميلان لخوض مواجهة نارية أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 على نلعب أليانز آرينا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

