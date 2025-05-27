الطريق إلى كأس العالم 2026 .. منتخبنا ينهي استعداداته لودية لبنان غدا.. والصومال طريق الأحمر لكأس العرب

- المخيني يجري عملية جراحية.. والرشيدي يتأهب لحراسة الشباك.. ورشيد يبدي ثقة عالية

متابعة ـ صالح البارحي :

ينهي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بدءا من الساعة السابعة والربع مساء اليوم آخر استعداداته للمواجهة الودية التي سيخوضها في الثامنة مساء غد أمام شقيقه المنتخب اللبناني على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث يحتضن استاد السيب تدريبات الأحمر بعد عودته للمعسكر في القسم الثاني ، وتأتي هذه المباراة من أجل الوصول للجاهزية التامة التي يأملها الأحمر قبل مواجهتي الحسم أمام الأردن في مسقط بتاريخ 5 يونيو وأمام فلسطين في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 10 يونيو القادم على ساحة ستاد الملك عبدالله بإذن الله تعالى، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الجولة الأخيرة من هذه المرحلة . التجربة الودية الأولى للأحمر في معسكره الحالي كانت أمام النيجر وانتهت برباعية رغم عدم مشاركة أكثر من (11) لاعبا أساسيا في تلك التجربة بسبب عدم انضمام لاعبي السيب والمنذر العلوي وعبدالسلام الشكيلي وعصام الصبحي وصلاح اليحيائي بسبب ارتباطاتهم مع أنديتهم في تلك الفترة، وكانت تلك التجربة سانحة للجهاز الفني بأن يقف على المستوى الفعلي للوجوه الشابة التي استقطبها في هذا المعسكر، منهم للمرة الأولى ومنهم تواجد في معسكرات سابقة.

على قدم وساق تدريبات الأحمر تسير بشكل جيد للغاية وعلى قدم وساق، وذلك وفق ما يراه الجهاز الفني مناسبا لمرحلة الحسم بالتصفيات، وخاصة بعد انضمام اللاعبين المحترفين الذين لم يتبق منهم سوى صلاح اليحيائي الذي من المنتظر ان ينضم للمعسكر يوم غد أو بعد غد، ولم يعكر صفو المعسكر الحالي سوى إصابة الحارس ابراهيم المخيني بالحصة التدريبية الثانية منذ انطلاقته، ولكن في المجمل هناك رضى تام عن سير المعسكر منذ بدايته وحتى الآن، خاصة وأن المؤشرات الايجابية التي يقدمها لاعبونا المحترفون خارجيا تمنح الجهاز الفني أريحية كبيرة في الوصول للهدف المنشود في نهاية المطاف، خاصة وأن هناك فرصة كبيرة للتأهل المباشر في حالة تخطي عقبة الأردن في مسقط وفلسطين في الأردن شريطة أن تخدمنا نتيجة العراق والأردن بالجولة الأخيرة من هذه التصفيات. الاسماء الشابة التي التحقت بالمنتخب في معسكره الحالي أخذت فرصة جيدة للظهور أمام المدرب وخاصة في مباراة النيجر، وهو ما يجعل المجال فسيحا أمام رشيد جابر للوقوف على القائمة النهائية بثقة كبيرة بإذن الله تعالى. أجر وعافية خضع ظهر أمس الأول حارس مرمى منتخبنا إبراهيم المخيني لعملية جراحية على مستوى اليد اليسرى، وذلك بعد إصابته بكسر في إصبعه بالحصة الثانية من تدريبات الأحمر بمعسكره الحالي، وتكللت العملية التي أجريت له بمستشفى خوله بالنجاح ولله الحمد، وسيخضع المخيني لراحة إجبارية للفترة القادمة وفق المدة المحددة للتشافي التام من العملية، وسيكون جاهزا في الاستحقاقات التي تنتظر منتخبنا بإذن الله تعالى. عقبة الصومال أوقعت قرعة كأس العرب التي أقيمت أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة منتخبنا الوطني الاول في المجموعة الثانية في حالة تخطيه عقبة الصومال بالتصفيات التأهيلية، وضمت المجموعة منتخبات السعودية والمغرب والفائز من مواجهة منتخبنا أمام الصومال والفائز من لقاء اليمن وجزر القمر، فيما ضمت المجموعة الأولى قطر وتونس والفائز من لقاء سوريا وجنوب السودان والفائز من فلسطين وليبيا، أما المجموعة الثالثة فضمت مصر والأردن والامارات والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا، وجاءت المجموعة الرابعة قوية ايضا بضمها الجزائر حاملة اللقب والعراق والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، إضافة إلى الفائز من مباراة لبنان والسودان.البطولة ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم بإذن الله تعالى . 6 ملاعب مونديالية وستقام مباريات كأس العرب على الملاعب الستة التي استضافت كأس العالم 2022، فيحتضن ملعب البيت المباراة الافتتاحية واستاد لوسيل الشهير المواجهة النهائية في 18 ديسمبر وهو التاريخ نفسه الذي شهد تتويج الأرجنتين بلقبها المونديالي الثالث على حساب فرنسا بركلات الترجيح في النهائي امام 89 ألف متفرج، وقسمت المنتخبات إلى أربعة مستويات فجاءت قطر المضيفة والجزائر حاملة اللقب ومصر والمغرب في المستوى الأول، والثاني تونس وصيفة النسخة الماضية والسعودية والعراق والأردن، اما الثالث فعُرف منه الإمارات، واعتُمد على التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر في الثالث من أبريل 2025 لتحديد المستويات، وتُحسم هوية المنتخبات السبعة من التصفيات التي ستجرى بنظام المباراة الواحدة في 25 و26 نوفمبر في الدوحة.