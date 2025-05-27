وضع حجر الأساس لتعشيب ملعب فريق الكور ببهلاء

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: احتفل فريق الكور التابع لنادي بهلاء بمحافظة الداخلية بوضع حجر الأساس لمشروع تعشيب الملعب الرئيسي (بالعشب الطبيعي) وذلك تحت رعاية المهندس سليمان بن حمد بن حميد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الفريق واللجنة المشرفة على المشروع استهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها سعود بن خليفة الهنائي المتحدث الرسمي للجنة المشرفة على تعشيب الملعب، قدّم فيها نبذة عن المشروع ومراحله تلاها عرض مرئي لأعمال الموقع ثم قام راعي المناسبة والضيوف بتثبيت حجر الأساس ميدانيًا في موقع المشروع ثم قدّم بدر بن سيف بن محمد الهنائي مدير المشروع، شرحًا مفصلًا عن المرحلة الأولى، والتي تُقام على مساحة تقدّر بـ 8000 متر مربع بتكلفة وقدرها 32 ألف ريال عماني واستعرض التحديات كالتربة الزراعية والحاجة إلى دعم إضافي من القطاعين العام والخاص، كما اطّلع الحضور على مرافق الفريق الأخرى، ومنها الملعب السداسي المعشب و ملعب كرة الطائرة و المكتب الإداري - الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية. وفي كلمة له قال المهندس عادل بن عبدالله الهنائي نائب رئيس فريق الكور هذا المشروع يُعد من أبرز المبادرات ضمن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها إدارة الفريق.

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