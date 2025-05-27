شناص ـ من إبراهيم الفارسي: أقامت لجنة الفروسية في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة حفلها الختامي بتكريم الفرسان والأعضاء القدامى للجنة والملاك والمدربين والداعمين، وأعضاء مجلس الادارة لموسم الفروسية 2024 / ‏‏2025م في حفل أقيمت فعالياته بقاعة نادي السلام بفرع شناص تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري والي شناص، وبحضور عدد من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية بالولاية وملاك الخيل والفرسان، اشتملت فقرات الحفل على فقرة متنوعة، حيث ألقى عبدالعزيز العبري رئيس لجنة الفروسية بشناص كلمة شكر فيها الجميع وأثنى على جهود الملاك والفرسان والداعمين لنجاح موسم الخيل 2024 /‏‏ 2025 وأثنى على الإداريين مثمنا جهودهم المتميزة، بعدها تم تقديم عرض مرئي تضمن مسيرة الخيل بالولاية يحاكي أبرز الإنجازات والمشاركات للمواسم السابقة، وفي ختام الفعالية قام راعي المناسبة بتكريم الفرسان والأعضاء القدامي للجنة والملاك والمدربين والداعمين و أعضاء مجلس الإدارة بلجنة الفروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الفروسية بولاية شناص تحتفل بتكريم الفرسان والملاك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.