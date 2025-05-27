توّج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية مساء امس الاول ممثلاً بالثنائي مازن الهاشمي وهود الجلبوبي ببطولة غرب آسيا (الجولة الثانية) بعد فوزه على منتخب قطر بنتيجة 2-0، وبنقاط أشواط 21 /‏ 18 و 21 /‏ 18 في المباراة النهائية لهذه الجولة والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان . وكان منتخبنا الوطني قد حقق أيضًا بطولة الجولة الأولى، والتي أقيمت بداية هذا الشهر بالعاصمة القطرية الدوحة، ويشرف على تدريب منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية المدرب بدر الصبحي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخبنا للكرة الطائرة الشاطئية يتوج بذهبية الجولة الثانية لغرب آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.