نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: معلول أول من تواصل مع محمد علي بن رمضان فور وصوله القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن علي معلول أول من تواصل مع محمد علي بن رمضان فور وصوله إلى مطار القاهرة تمهيدا للإنضمام للأهلي.

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على رالديو ميجا إف إم: معلول حفز محمد علي بن رمضان وهو اول من قام بالاتصال بمحمد علي بن رمضان فور وصله إلى مطارق القاهرة.

وأضاف رمزي: معلول أكد لمحمد علي رن رمضان، أن النادي الأهلي مختلف وسدعمه بشكل قوي، كما أن الأحمر لا يشبع من البطولات.

وتابع:، بن رمضان اخبر معلول إنه يريد اللعب معه في الموسم المقبل في الأهلي، ولكن الامور غير واضحة هل سيستمر أم سيرحل بنهاية الموسم.

على جانب أخر قال كريم رمزي: الاهلي انهى اتفاقه مع الثلاثي ياسين مرعي وعمرو الجزار ومحمد شكري، واللاهلي يحاول سباق الزمن لاستخراج تأشيرة امريكا لهؤلاء اللاعبين، الاهلي يتفاوض مع مهاجم اجنبي جديد تحسبا لرحيل وسام أبو علي عقب نهاية كأس العالم للاندية، واليو ديانج سيكون متواجد مع الاهلي في كأس العالم للاندية ولكن وارد رحيله عقب المونديال

وواصل: الزمالك فكر في موكوينال وتم عرضه من احد وكلاء اللاعبين، ولكن مسيرة موكوينا مع الوداد اربكت الحسابات لذلك الابيض صرف النظر عنه