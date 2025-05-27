الرياضة

شبانة: ريڤيرو يتمسك ببقاء ديانج

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شبانة: ريڤيرو يتمسك ببقاء ديانج

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اللاعب المالي إليو ديانج يحظى بإعجاب المدرب الإسباني ريڤيرو المدير الفني الجديد للنادي .

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ريڤيرو تمسك ببقاء ديانج الموسم القادم خاصة بعدما علم بنية الادارة ببيعه عقب المونديال في ظل العروض السعودية المقدمة له.

وأضاف شبانة بأن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قررت عدم رحيل اللاعب إلا في حالة وصول عرض كبير مغري له.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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