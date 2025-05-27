نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: ريڤيرو يتمسك ببقاء ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اللاعب المالي إليو ديانج يحظى بإعجاب المدرب الإسباني ريڤيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ريڤيرو تمسك ببقاء ديانج الموسم القادم خاصة بعدما علم بنية الادارة ببيعه عقب المونديال في ظل العروض السعودية المقدمة له.

وأضاف شبانة بأن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قررت عدم رحيل اللاعب إلا في حالة وصول عرض كبير مغري له.

