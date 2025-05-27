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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أسطورة مانشستر يونايتد السابق والمحلل في شبكة "TNT SPORTS"، ريو فرديناند، عن اختياراته لأفضل 7 لاعبين في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025، من أبرز فرق البطولة.

صلاح في المقدمة.. فرديناند يختار أفضل 7 لاعبين في البريمييرليج

وأكد فرديناند أن محمد صلاح هو النجم الأبرز في صفوف ليفربول هذا الموسم، مشيدًا بدوره الكبير في قيادة "الريدز" لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب، حيث سجل صلاح 25 هدفًا جعلته هداف البطولة.

واختار فرديناند المدافع الكرواتي جوشكو جفارديول كأفضل لاعبي مانشستر سيتي هذا الموسم، مشيرًا إلى تأثيره الدفاعي الكبير.

وفي بقية الاختيارات:

مانشستر يونايتد: برونو فيرنانديز

تشيلسي: مويسيس كايسيدو

أرسنال: ديكلان رايس

توتنهام: دومينيك سولانكي

نيوكاسل: ألكسندر إيزاك