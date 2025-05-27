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أحمد جودة - القاهرة -

شارك غزل المحلة في فعاليات ورشة العمل الخاصة بالنسخة الأفريقية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاحتراف وتطوير إدارة الأندية، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

غزل المحلة يشارك في ورشة “فيفا” لتطوير إدارات الأندية بمقر اتحاد الكرة

ومثل النادي في الورشة كل من:

الدكتور محمد سافوح - المدير المالي والإداري،

والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي.

وتأتي المشاركة في إطار حرص غزل المحلة على تطوير كوادره الإدارية ورفع كفاءتهم وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

شهد افتتاح الورشة حضور عدد من قيادات الاتحاد المصري، وعلى رأسهم وليد درويش ومحمد أبو حسين عضوا مجلس الإدارة، نيابة عن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضو مجلس “فيفا”، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

وتستمر الورشة على مدار يومين، تحت إشراف أبيجيل هيليمايكل مدير تطوير كرة القدم في “فيفا” لشمال وشرق إفريقيا، ويحاضر فيها نخبة من الخبراء، من بينهم لوران كوليت المدير الإداري السابق لنادي مارسيليا الفرنسي، وبيدرو كوريا المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

