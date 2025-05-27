تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة قوية أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب أليانز أرينا معقل البافاري الألماني، المباراة الأهم في الموسم الحالي بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، في نهائي مسابقة الشامبيونزليج.

وقد أعلنت لجنة الحكام بـ "يويفا" منذ أيام قليلة عن تولي الحكم الروماني إستفان كوفاكس إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أليانز أرينا.

وتأهل الفريق الإيطالي إلى نهائي الشامبيونزليج، بعدما أطاح بالعملاق الإسباني برشلونة بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين.

في المقابل، صعد العملاق الباريسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على آرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام إنتر ميلان في نهائي الشامبيونزليج

▪︎حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

▪︎خط الدفاع: نومو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كويا - أشرف حكيمي.

▪︎خط الوسط: فبيان رويز - فيتور فيريرا - جواو نيفيس.

▪︎خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 31 مايو 2005 على ملعب أليانز أرينا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

